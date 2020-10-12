二戰時期巨大炸彈藏水底 波蘭軍方將展開拆除行動

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（法新社華沙12日電） 波蘭軍方潛水員今天將展開棘手任務，拆除一枚沉在波羅的海（Baltic Sea）附近運河底部、二戰時期的巨大炸彈。

這枚重達5公噸的炸彈被昵稱為「高腳櫃」（Tallboy），又以「地震炸彈」（earthquake bomb）為人所知，是1945年英國皇家空軍攻擊納粹軍艦時所投下。

炸彈是去年在波蘭最西北角的港口城市斯文諾契（Swinoujscie）一次疏浚過程中發現的。斯文諾契舊稱斯維內明德（Swinemunde），曾是德國的一部分。

基地位於斯文諾契的波蘭海軍第8海岸防衛艦隊發言人李萬度斯基（Grzegorz Lewandowski）告訴法新社：「這是全球首例。過去沒人拆除過在水下保存如此完好的『高腳櫃（炸彈）』。」

這次行動預計持續長達5天，約750名當地居民將從炸彈周遭2.5公里的區域撤離。但部分居民告訴法新社，他們將留在原地。

居民派史科夫斯卡（Halina Paszkowska）表示，待在拆除行動期間供居民避難的體育館，可能有感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的風險，對她來說那才是最危險的。

派史科夫斯卡說，她還得照顧88歲的母親，並提到：「我在這裡生活了50年，以前這裡也有其他炸彈，但這是首次有撤離行動，以前我們只要待在室內就好。」

© 2020 AFP