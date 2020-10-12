五眼聯盟籲加密程式開後門 助管轄網路犯罪

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（法新社華盛頓11日電） 由美國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭5國組成的情報聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes ）今天要求科技公司在加密應用程式中安裝「後門」，好讓執法單位得以進入管轄線上犯罪問題。

五眼聯盟透過聲明表示，通訊平台Signal、Telegram、臉書旗下Messenger和WhatsApp這類「端對端」（end-to-end）加密應用程式成長，讓官方監督成為不可能的事，「對公共安全構成重大挑戰」。

五眼聯盟指出：「各國政府和國際機構間認為必須採取行動的共識與日俱增。」

「雖然加密相當重要，隱私權和網路安全也必須獲得保護，但不應該犧牲到完全排除執法，和讓科技產業無力對抗最嚴重線上非法內容及活動的地步。」

五眼聯盟呼籲科技公司「將公共安全嵌入系統設計內」，「以易讀且可使用的格式」讓執法單位得以進入。

這是迄今對程式設計者發出最強烈的呼聲，要求加密通訊程式含有可進入的「後門」。

在情報方面與五眼聯盟攜手合作的印度和日本，也在這項聲明中署名。

全球執法單位都抱怨，加密通訊軟體讓犯罪調查困難重重，但端對端加密，也向商業和政治異議人士等各種活動提供保護。

主張隱私權的維權人士表示，編碼讓執法單位得以進入用戶的通訊軟體，恐危害民運人士，並賦予獨裁政府權力。

提倡網路隱私權的電子邊疆基金會（Electronic Frontier Foundation）說，歐洲各國愈來愈傾向規管這類應用程式。

基金會上周在一篇文章中表示，歐洲聯盟（EU）近日流出的文件顯示，歐盟計畫「接下來幾年內」要在歐洲議會提出反加密法，強制應用程式安裝後門。

基金會表示，這會是一種「激烈的侵入性手段」。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP