土耳其研究船再赴東地中海 希臘批威脅區域和平

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（法新社雅典12日電） 土耳其8月派出能源探勘研究船到東地中海，引發與希臘關係劍拔弩張。希臘今天譴責土耳其決定再度將研究船送回東地中海，是「對區域和平的直接威脅」。

土耳其做此決定之際，正值雅典和安卡拉政府試圖就東地中海事宜確定談判日期，以緩和這兩個北大西洋公約組織（NATO）鄰國的爭執。

土耳其8月10日把「歐魯奇芮斯號」（Oruc Reis）研究船部署到東地中海一塊據信富含天然氣的海域，還派出軍艦護送，激怒爭奪同一海域的希臘，雙方劍拔弩張，土耳其則在9月中撤回研究船。

不過，土耳其海軍11日向國際海上導引系統「航行警告電傳」（NAVTEX）發送的訊息中說，「歐魯奇芮斯號」將從今天起到22日，在包括希臘卡斯特洛里佐島（Kastellorizo）南方的地區展開活動。

希臘外交部發布聲明說，土耳其的作法是「對區域和平的直接威脅」。

聲明中表示，土耳其「不可靠」和「不真誠希望對話」。

聲明中也說，安卡拉政府是「從利比亞到愛琴海、賽普勒斯、敘利亞、伊拉克以及現在（亞塞拜然境內爭議地區）納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）最不穩定的因素。」（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）

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