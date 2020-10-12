布萊恩罹難後首季 湖人奪平紀錄第17冠

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（法新社奧蘭多11日電） 在布萊恩意外身亡的第一個球季，湖人靠詹姆斯繳出「大三元」、戴維斯貢獻「雙十」帶領下，擊敗熱火奪得隊史第17座總冠軍，追平死對頭波士頓塞爾蒂克的NBA奪冠紀錄。

NBA湖人今天在詹姆斯繳出「大三元」、戴維斯貢獻「雙十」成績聯手帶領下，擊敗熱火奪得隊史第17座總冠軍，追平死對頭波士頓塞爾蒂克的NBA奪冠紀錄。

這場比賽湖人變陣，讓後衛卡魯索（Alex Caruso）取代中鋒霍華德（Dwight Howard）先發，犧牲高度換取速度，藉此在攻守兩端壓制熱火。

湖人變陣收效，熱火領袖巴特勒（Jimmy Butler）首節只拿3分，首戰便傷退至今未出賽的主控德拉吉奇（Goran Dragic）首節末段帶傷上陣激勵士氣，但也難挽頹勢。湖人在詹姆斯（LeBron James）、 戴維斯（Anthony Davis）分別攻下9分、8分聯手帶領下，以28比20領先熱火。

第2節湖人替補的資深後衛朗多（Rajon Rondo）刁鑽進攻，打得熱火難以招架，在他拿下關鍵9分、卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）攻下11分帶領下，湖人一度領先達30分。上半場在戴維斯（Anthony Davis）、卡德威-波普都轟下15分，朗多6投全中攻下13分，詹姆斯（LeBron James）也貢獻11分情況下，64比36大幅領先熱火。

下半場開賽後，湖人由詹姆斯接管戰局，他單節攻下8分，搭配朗多的6分，讓湖人3節打完以87比58，握有29分的領先優勢。熱火末節打出11比3開局，一度將落後稍微縮小到21分，但湖人沒有鬆懈，最終106比93獲勝，並以4勝2敗拿下今年的總冠軍。

湖人全場5人雙位數得分，詹姆斯28分、14籃板、10助攻「大三元」，戴維斯也有19分、15籃板「雙十」演出，老牌後衛朗多貢獻19分，卡德威-波普、葛林（Danny Green）分別攻下17分、11分。

熱火也有4人得分達兩位數，其中以拿下25分、10籃板「雙十」成績的阿德巴約（Bam Adebayo）表現最佳，巴特勒、克勞德（Jae Crowder）都攻下12分，羅賓遜（Duncan Robinson）則有10分進帳。

2019-2020的NBA賽季多舛，先是今年1月湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）直升機墜毀罹難，3月中又因新型冠狀病毒疫情而停賽近4個月，後來調整規則由22隊在聯盟於奧蘭多迪士尼樂園所設的「泡泡」隔離園區複賽，在不開放觀眾進場下打完剩餘球季，期間美國社會還歷經近年規模最大的反歧視示威潮，最終在今天由湖人獲得本季的總冠軍。

「紫金軍團」洛杉磯湖人這次闖進季後賽，陸續遭遇波特蘭拓荒者、休士頓火箭、丹佛金塊，他們連3輪都以4比1輕鬆過關，總冠軍賽遭遇邁阿密熱火頑抗，但最終仍拿下隊史第17座總冠軍，也讓湖人追平世仇波士頓塞爾蒂克，成為聯盟史上奪冠次數最多的球隊。

湖人上次拿下總冠軍，是「黑曼巴」布萊恩與「西班牙鬥牛士」賈索（Pau Gasol）聯手率領球隊於2009年、2010年完成2連霸。21世紀初期，布萊恩與「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在2000年到2002年共同帶領紫金軍團締造3連霸大業。

2000年起湖人獨攬5座總冠軍，是千禧年後奪冠次數最多的勁旅，且湖人這5次奪冠都有布萊恩的身影，但布萊恩年初因直升機墜機意外身亡，英年早逝留給全世界球迷無限感慨。

這次總冠軍賽期間，湖人也穿着象徵布萊恩「黑曼巴」精神的黑色球衣，表達全力求勝、誓奪總冠軍的信念，在他過世的這個球季拿下意義非凡的總冠軍。

© 2020 AFP