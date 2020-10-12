急欲重啟造勢活動 川普自稱已對病毒免疫

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（法新社華盛頓11日電） 美國總統大選選戰進入倒數時刻，總統川普今天宣布自己對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已經免疫，且已準備好迎戰聲勢看漲的競爭對手拜登（Joe Biden），捍衛白宮寶座。

川普今天接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時表示：「看來像是我已有免疫力，不知道，也許是長時間，或許只是短時間，也可能是一輩子，沒人真正知道，但我有免疫力了。」

川普還說，「所以你們的總統不必像對手一樣躲在地下室」，藉機嘲諷疫情期間採取更為謹慎的手段來造勢的民主黨籍對手拜登。

川普還在社群平台推特上發文宣稱自己對2019冠狀病毒疾病已經免疫，推特隨後將這則推文添加標示，稱這則推文違反與疫情有關的誤導訊息相關規範。

74歲的川普是接受雷傑納隆藥廠（Regeneron）的實驗性雞尾酒抗體療法，當這種療法被當作治療而非疫苗時，頂多隻能讓人免疫幾個月。

雷傑納隆藥廠執行長史萊佛（Leonard Schleifer）今天在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目上表示：「在某些案例中，疫苗效力可以持續數十年。但若以自然免疫方式取得，效果尚不得而知。」

距離11月3日的總統大選僅剩23天，民調嚴重落後拜登（Joe Biden）的川普一直在盤算何時才能重新展開造勢活動。

共和黨籍的川普昨天在白宮舉行支持者集會，宣告復出，為搶救已現頹勢的選情，川普本周打算舉行一連串造勢集會，明天預計前往佛羅里達州，接着是賓州和愛阿華州。

川普接受福斯新聞電話訪問時表示，對手拜登搞不好自己才生病了。

他說：「你如果看看喬（拜登），他昨天咳得很厲害，還一直抓着自己的口罩，一直咳。我不知道這是怎麼一回事，也沒什麼媒體報導這件事。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP