愛爾蘭後裔拜登選總統 祖籍地民眾掛壁畫支持

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社愛爾蘭巴里納12日電） 美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在競選之際，受到愛爾蘭祖籍地遠親和民眾大力支持，甚至有人豎立他的普普藝術彩色壁畫肖像。

拜登的祖籍地是愛爾蘭馬約郡（Mayo）巴里納鎮（Ballina），位處大西洋崎嶇海岸，在白宮東方數千英里遠，當地的遠親對於他競選美國總統深感興奮。

上個月，巴里納鎮一群地方人士掛起拜登的壁畫。拜登1942年出生地美國賓州史克蘭頓市（Scranton）與當地是姊妹城市。

拜登的37歲遠房表親勞麗塔．布魯威特（Laurita Blewitt）告訴法新社：「我們顯然百分之百支持拜登。我們有家族關聯，而且我們與他有友誼及關係。」

拜登家族的愛爾蘭根源深厚，美國族譜學者史莫蘭雅克（Megan Smolenyak）形容，拜登「約有8分之5」的愛爾蘭血統。

1851年，拜登的天外祖父愛德華．布魯威特（Edward Blewit）因為愛爾蘭大饑荒，與許多人一樣逃離家鄉的饑荒與貧困，在美國紐約展開新人生。

美國有10%人口聲稱自己擁有愛爾蘭血統，即全美有3100萬愛爾蘭後裔，比愛爾蘭的500萬人口還龐大許多。

在20世紀，美國前總統甘乃迪（John F. Kennedy）與愛爾蘭有着最緊密關聯，他既是愛爾蘭後裔，亦為天主教徒，必須克服反愛爾蘭及反天主教偏見以贏得白宮寶座。

美國前總統尼克森（Richard Nixon）、雷根（Ronald Reagan）及歐巴馬（Barack Obama）等人也都聲稱自己有愛爾蘭血統。

© 2020 AFP