新一輪紓困是否胎死腹中 白宮經濟顧問搖頭

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（法新社紐約11日電） 白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）今天表示，儘管遭遇民主黨和若干共和黨人反對，白宮提出的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）經濟刺激新方案仍可望通過。

當被詢及這項提案是否已胎死腹中，柯德洛告訴美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）說：「不，我完全不這麼認為。」

柯德洛說：「我們正在尋求某些特定紓困領域，以利經濟復蘇。」「這屬於V型復蘇，但有些關鍵領域可望提供幫助。」

「這都是很簡單的事情。它們有兩黨支持。我們可以採取獨立法案、綜合法案或其它形式。我不理解我的民主黨同僚為何固執己見。」

川普6日突然宣布暫停新一輪紓困法案談判後，美股應聲大跌，但他幾天之後又變卦，呼籲各方達成協議。

白宮9日端出1.8兆美元（約新台幣52兆元）的經濟紓困計畫，嘗試與民主黨國會議員達成協議，川普甚至說，他希望看見規模更大的振興方案。

然而，聯邦參議院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）對此澆了一盆冷水，認為兩黨就方案規模存在歧見，國會不太可能在11月3日大選前同意新的刺激方案。

聯邦眾議院議長裴洛西和財政部長梅努欽已協商數周，為新的大型紓困方案燃起希望。在此之前，美國國會已通過總額近3兆美元的紓困計畫，其中包括規模2.2兆美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（Cares Act）。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

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