星度與攻勢成反比 歐國聯法葡抱蛋言和

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（法新社巴黎11日電） 法國與葡萄牙兩支球星雲集的足壇強權今天在歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）強碰，全場卻幾無火花，雙方連攻勢都少得詭異，終場兩隊0比0言和，繼續在A聯盟第3組並列龍頭。

儘管兩隊眾星雲集，但2016歐國杯冠軍的葡萄牙與2018世足冠軍的法國，今天各僅有10次射門、各3次射正，以兩軍的陣容來看實在太少。

賽前法國正值國際賽5連勝，最近兩戰進了11球，葡萄牙最近4場國際賽也都贏球，雙方可謂狀況火燙，但今天在法國國家體育場的比賽卻宛若2016歐國杯兩隊決賽戲碼的翻版，當時在同一場地，雙方踢完90分鐘也是0比0，進入延長後才靠葡萄牙艾德（Eder）破門分出勝負。

葡軍中後腰的佩佩（Pepe）今天雖利用自由球頭錘破門，但卻被吹越位而沒收；C羅（Cristiano Ronaldo）傷停補時一記攻門被法國門神洛里斯（Hugo Lloris）飛身撲救，個人國際賽第102個進球告吹。

葡萄牙主帥桑托斯（Fernando Santos）說：「我們一分未得，但來這個地方本就破門不易，法國是支偉大球隊，有眾多偉大選手，不可能老是創造出進球機會。」兩軍將於11月14日到葡萄牙再次碰頭。

© 2020 AFP