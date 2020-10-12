湖人多打一場才封王 葛林成戰犯收死亡威脅

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（法新社奧蘭多11日電） 湖人提前封王未成，在第5戰關鍵一擊失手，被當「戰犯」的葛林，自曝和未婚妻都收到死亡威脅

美國職籃NBA洛杉磯湖人今天一路領先，最終在詹姆斯（LeBron James）繳出28分、14籃板、10助攻的「大三元」成績，戴維斯（Anthony Davis）19分、15籃板「雙十」演出，加上替補的老牌後衛朗多（Rajon Rondo）也貢獻19分的聯手帶領下，終場106比93擊敗邁阿密熱火，並以4勝2負拿下隊史第17座總冠軍，追平死對頭波士頓塞爾蒂克寫下的NBA紀錄。

本季的湖人兵強馬壯，開季就被視為奪冠大熱門，總冠軍賽遭遇相對弱勢的熱火，更讓外界認為湖人能輕鬆拿下總冠軍。但熱火在巴特勒（Jimmy Butler）率領下展開頑強抵抗，每場比賽都給湖人十足的壓力，無奈內線阿德巴約（Bam Adebayo）、主戰後衛德拉吉奇（Goran Dragic）在首戰就提前傷退，兩人直到系列賽後段才相繼復出，讓湖人打完4場後，以3比1「聽牌」。

湖人在第5戰原有機會成功「關門」，可惜葛林（Danny Green）終場前7.1秒接獲詹姆斯傳球，在三分線外大空檔的出手卻落空，讓熱火將戰線延長到今天的第6戰。

湖人未能早一步封王，葛林除了錯失當英雄的機會，還與未婚妻雙雙遭受死亡威脅。

葛林告訴記者，他和女友都收到死亡威脅，但他也說：「我不會為此煩惱、動搖或操心。」

談到自己在社群媒體上成為眾矢之的，葛林說：「這只是當天結束前的一場籃球賽，他們要發泄情緒、需要有人可以責怪，我在球隊的最後一擊失手，自然會成為箭靶。」

他說：「我不會感到煩惱、也不會去在乎，就只是忽略它。因為那些人的意見對我來說不重要，我只在乎在休息室里、在出賽名單上的人，他們的想法才與我有關，我也才會在意。假如他們仍對我有信心，仍鼓勵我、相信我，並信任我們的球隊，那我唯一會在意的，就是我們能把事搞定（指奪冠）。」

© 2020 AFP