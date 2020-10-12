湖人盼6戰封王 上半場大幅領先熱火

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（法新社奧蘭多11日電） NBA湖人今天靠次節打出36比16猛烈攻勢，一度領先30分，在上半場64比36領先熱火，在今天第6戰成功「關門」，拿下總冠軍的希望濃厚。

美國職籃NBA總冠軍賽前5戰打完，西區冠軍洛杉磯湖人3比2領先東區冠軍邁阿密熱火。今天舉行第6戰，湖人盼成功「關門」，迎接隊史第17座總冠軍，熱火則尋求將戰線延長到第7戰力拚翻盤。

湖人第2節火力全開，打出36比16攻勢。上半場在戴維斯（Anthony Davis）、卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）都轟下15分；朗多（Rajon Rondo）替補出賽6投全中攻下13分；詹姆斯（LeBron James）也貢獻11分，加上堅強的防守讓熱火上半場無人得分達兩位數情況下，取得大幅領先。

「紫金軍團」湖人這次闖進季後賽，陸續遭遇波特蘭拓荒者、休士頓火箭、丹佛金塊，他們連3輪都以4比1輕鬆過關。總冠軍賽遭到熱火頑強抵抗，湖人若能成功勝出，將抱回隊史第17座總冠軍獎盃，這將讓他們追平世仇波士頓塞爾蒂克，並列聯盟史上奪冠次數最多的球隊。

© 2020 AFP