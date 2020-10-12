澳洲研究：新型冠狀病毒在特定環境可活28天

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（法新社布里斯本12日電） 根據澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）研究，引發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病毒在較冷、黑暗的環境下，可在鈔票、手機螢幕、不鏽鋼等表面上存活長達28天。

先前的實驗室測試發現，新型冠狀病毒SARS-Cov-2 可以在鈔票和玻璃表面存活2到3天，在塑膠和不鏽鋼表面則可到6天，不過研究結果各異。

然而澳洲聯邦科學與工業研究組織研究發現，這種病毒「極度頑強」，可於攝氏20度或室溫及黑暗環境下，在手機螢幕等光滑表面及塑膠鈔票與紙鈔上存活28天。相形之下，流感病毒在同樣環境下只能存活17天。

這項刊登於「病毒學期刊」（Virology Journal）的研究也發現，SARS-Cov-2在較熱環境下的存活時間較短；在一些物體表面上，病毒在攝氏40度中，24小時內便不具傳染性。

病毒在平滑、非多孔性物質表面的存活時間，也比布料等多孔性物質表面還久。

這項研究觀察新型冠狀病毒在玻璃、紙鈔和塑膠鈔票等物質表面上可存活多久，發現在攝氏20度下可活28 天，比先前研究結果久很多。然而實驗是在對病毒友善條件下進行，包括在暗室且溫度和濕度都穩定，因此病毒在真實世界中可能沒有那麼好過。

即便如此，這些結果仍凸顯經常洗手及清潔觸控螢幕的必要性，以免碰到臉部，有助降低感染風險。

這項研究的作者說，SARS-Cov-2可在較低溫度下於不鏽鋼上存活，或許有助解釋為何肉類加工和冷藏設施會爆發2019冠狀病毒疾病疫情。

© 2020 AFP