美國通過振興方案機會轉強 亞股收紅

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（法新社香港12日電） 由於白宮將提議的振興經濟方案規模擴大，美國總統川普也堅稱共和黨人想要達成協議，促使投資人看好美國國會終將通過新的振興措施，亞洲股市今天應聲收紅。

全球感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數激增，已迫使一些國家的政府恢復防疫限制和特定封鎖措施，因此投資人寄望振興方案可為美國經濟注入新活水，美國股市昨天收盤因此再現強健漲勢。

川普上周一度喊停振興方案協商，引發股市如坐雲霄飛車震蕩。他9日又將提議規模加碼到1兆8000億美元，還說傾向再擴大。即使白宮提案規模仍比民主黨方案少了4000億美元，投資人仍樂觀預期美國朝野能達成協議。

鑒於美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）目前民調遙遙領先，分析師指出，交易商日益押注拜登將在11月3日大選輕鬆勝出，不致出現川普挑戰選舉結果的不確定性；並看好民主黨將拿下聯邦參眾兩院多數席。

香港和上海股市今天收盤皆勁揚逾2%，在亞股中領漲。利多還包括投資人預期，中國領導人習近平將利用本周稍晚在深圳的一場演說，宣布深圳新的改革和升級計畫，讓中國經濟進一步開放。

雪梨、首爾和台北股市今天都收高約0.5%，新加坡股市收漲0.8%，曼谷、雅加達和威靈頓股市也都收紅。但東京股市收跌0.2%，吉隆坡股市也收挫。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP