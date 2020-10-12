聯合國：氣候變遷引發20年來天然災害倍增

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（法新社日內瓦12日電） 聯合國今天發布報告指出，過去20年全球天然災害較前一個20年大增近一倍，主要歸咎於氣候變遷；且公共衛生當局和救難人員為「對抗不斷增加的極端氣候事件，正陷入苦戰」。

這份報告由聯合國減少災害風險辦公室（UN Office for Disaster Risk Reduction，UNDRR）發布，標題為「2000至2019年人類為災害所付出代價」（The Human Cost of Disasters 2000-2019）。

報告指出，在本世紀的前20年，全球共發生7348起重大天然災害，遠多於1980至1999年間的4212起；且總計有123萬人喪命，影響42億人口，造成約2兆9700億美元（約新台幣85兆元）經濟損失。

報告表示，天然災害數量之所以躍升，主要由於與氣候相關災害大增，包括洪水、乾旱和暴風雨等極端氣候事件。而極度高溫也證實格外致命。

根據報告，氣候相關災害數量由上世紀最後20年的3656起大增至過去20年的6681起；其中洪災躍增一倍多至3254起，大型暴風雨也由1457起增至2034起。

聯合國減少災害風險辦公室主任水鳥真美在視訊記者會上表示：「我們存心造成破壞。這是檢視過去20年間發生的災害事件後，唯一能得到的結論。」

水鳥指責各國政府未採取充分行動來預防氣候災害；她呼籲各方加強準備工作，以因應即將發生的災害。

水鳥說：「如果我們未依據科學和早期警告而將資源投入預防、適應氣候變遷和降低災害風險，情勢會對我們越來越不利。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP