英藥廠獲美投資 將展開第3期COVID-19療法試驗

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（法新社倫敦12日電） 英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）今天表示，在獲得美國投資4億8600萬美元（新台幣約140億元）的研發經費後，公司研發的2019冠狀病毒疾病療法將進入關鍵的第3階段試驗。

阿斯特捷利康指出，美國政府的投資將在「2020年底左右」，換得多達10萬劑藥物，治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。美國同時獲得於明年增購100萬劑的選項。

公司「未來幾周內」將開始在美國和其他國家招募6100人，分別進行「長效抗體」（LAAB）組合療法的兩項試驗。

阿斯特捷利康在給倫敦證券交易所（London Stock Exchange）的聲明中說，其中一項試驗將評估療法「在12個月內預防感染」的安全性與功效，約5000人參與；第二項試驗將評估暴露後預防性投藥（PEP）與先發治療（pre-emptive treatment）的成效，約1100人參與。

阿斯特捷利康指出，公司也計畫額外對大約4000名病患進行試驗，評估藥劑治療2019冠狀病毒疾病的效果。

阿斯特捷利康執行長索西歐（Pascal Soriot）說：「與美國政府的這項協議將有助於我們加速研髮長效抗體組合療法，這類療法有機會立即、長久性地預防和治療感染2019冠狀病毒疾病。」

© 2020 AFP