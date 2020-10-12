NBA湖人強攻嚴守克熱火 奪隊史第17冠

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（法新社佛州奧蘭多11日電） NBA湖人今天強攻嚴守讓熱火難以招架，最終106比93獲勝，以4勝2負拿下平NBA紀錄的隊史第17座總冠軍。

今天湖人5人得分破十，詹姆斯（LeBron James）繳出28分、14籃板、10助攻的「大三元」成績，戴維斯（Anthony Davis）也有19分、15籃板「雙十」演出，替補的老牌後衛朗多（Rajon Rondo）貢獻19分，卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）、葛林（Danny Green）分別攻下17分、11分。

熱火這場比賽4人得分達兩位數，其中以拿下25分、10籃板「雙十」成績的阿德巴約（Bam Adebayo）表現最佳，巴特勒（Jimmy Butler）、克勞德（Jae Crowder）都攻下12分，羅賓遜（Duncan Robinson）則有10分進帳。

「紫金軍團」洛杉磯湖人這次闖進季後賽，陸續遭遇波特蘭拓荒者、休士頓火箭、丹佛金塊，他們連3輪都以4比1輕鬆過關，總冠軍賽遭遇邁阿密熱火頑強抵抗，但最終仍拿下隊史第17座總冠軍，這也讓湖人追平世仇波士頓塞爾蒂克，成為聯盟史上奪冠次數最多的球隊。

湖人上次拿下總冠軍是2010年，當時「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）與「西班牙鬥牛士」賈索（Pau Gasol）聯手率領球隊完成2連霸。

© 2020 AFP