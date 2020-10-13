亞塞拜然亞美尼亞惡戰仍酣 俄續籲雙方停火

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（法新社亞塞拜然史提帕納科特12日電） 俄羅斯斯今天敦促亞塞拜然與亞美尼亞即刻遵守停火協議；兩國為領土爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區持續激戰，讓停火協議搖搖欲墜。

同屬高加索地區的亞塞拜然與亞美尼亞過去兩周為納卡區熱戰；位於亞塞拜然境內的納卡區在1990年代的戰事後由亞美尼亞分離主義分子所據並建國，但未獲任何國際承認。

兩國這次交戰是1994年停火以來最慘烈的一回，引發國際對區域衝突升溫的憂慮。土耳其支持亞塞拜然，亞美尼亞則尋求俄羅斯相挺，鄰近兩國的伊朗也對局勢高度關注。

亞塞拜然與亞美尼亞外長在莫斯科會談11小時候，雙方在10日凌晨達成人道停火協議，但雙方持續不斷交戰讓這紙停火協議岌岌可危，雙方今天互控對方違反協議。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在莫斯科與亞美尼亞外長姆納察卡尼揚（Zohrab Mnatsakanyan）會後說：「我們希望雙方嚴格遵守已通過的停火決定。」

他說停火協議必須徹底落實，確保雙方落實的查核機制也在建立中。停火協議將立即處理換俘與陣亡者遺體移交等事宜。

© 2020 AFP