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（法新社香港13日電） 世界股市昨天勁揚後今天漲勢暫歇，亞洲股市收盤有漲有跌，因美國嬌生公司表示一名受試者出現不明原因疾病，已暫停2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗臨床試驗，影響市場買氣。

華爾街股市昨天雖因科技股領漲勁揚，亞洲股市今天未能接棒延續漲勢，主因全球染疫人數激增，許多國家重新實施封鎖措施，抑制多頭氣勢。

此外，美國民主黨要員表示，國會眾議院不應期待本周對新振興經濟方案採取任何行動，使得這項紓困方案看似更不可能在11月3日的大選前過關。

對嬌生公司（Johnson ＆ Johnson）所研發疫苗的憂慮主導今日行情。嬌生公司在聲明中說：「由於一名研究受試者出現無法解釋的疾病，我們已暫停所有COVID-19候選疫苗臨床試驗中的進一步施打，包括第3期整體試驗（Phase 3 ENSEMBLE trial）。」

嬌生公司在聲明中強調，不良反應是所有臨床研究、尤其大型臨床研究里常見的狀況，但公司基於對安全的承諾，在出現與疫苗或藥品有關的非預期嚴重不良事件（SAE）時，研究就會暫停。

香港股市今天因颱風休市，東京股市小漲0.2%，上海股市幾乎持平，新加坡股市上漲0.6%，雪梨、雅加達和威靈頓股市也上揚，但首爾股市和台北股市小跌。

© 2020 AFP