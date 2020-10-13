全球逾108萬人染疫病歿 約3786萬例確診

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（法新社巴黎13日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間13日11時（台灣13日晚間7時），全球至少108萬1902人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），超過3786萬720例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2618 萬4600人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球12日通報新增4126人病歿、29萬7637起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（706死）、美國（320死）與阿根廷（318死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計21萬5089人病故、780萬4643例確診，至少310萬6728人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（15萬689人喪生、510萬3408例確診）、印度（10萬9856人喪生、717萬5880例確診）、墨西哥（8萬3945人喪生、82萬1045例確診）及英國（4萬2875人喪生、61萬7688例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有101人染疫喪命；其次依序為比利時（88人）、玻利維亞（71人）、巴西（71人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計37萬395死、1015萬1027例確診；歐洲累計24萬3261死、661 萬7027例確診；美國和加拿大共計22萬4714死、798萬7348例確診。

亞洲共計15萬3780死、927萬4971例確診；中東地區共計5萬463死、221萬1367例確診；非洲共計3萬8295 死、158萬6346例確診；大洋洲共計994死、3萬2634例確診。

© 2020 AFP