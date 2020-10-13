哥倫比亞原住民示威 籲終結暴力

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（法新社哥倫比亞卡利12日電） 在紀念哥倫布（Christopher Columbus）發現美洲新大陸的這一天，數以千計原住民走上哥倫比亞西南部街頭，要求終結暴力。

示威群眾今天身穿綠紅服裝聚集卡利市（Cali），盼能和總統杜克（Ivan Duque）見上一面。他們希望政府進行重大開發時能徵詢意見，並徹底落實2016年終結「哥倫比亞革命軍」（Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC）叛軍半世紀武裝對抗的歷史性和平計畫。

內政部長艾蘭哥（Alicia Arango）在推特表示，政府已派代表團前來卡利市，和示威者見面。

智利同樣也有數百人以支持馬普切（Mapuche）原住民為名，在拉美多國稱為「種族日」（Day of the Race）的這天上街抗議。

哥倫布在1492年的今天首次踏上美洲大陸土地，因此這天被訂為「哥倫布日」，以紀念西班牙裔對美洲帶來影響的開始；但現在拉丁美洲的許多人卻認為，這天應該是頌揚原住民文化、抗拒歐洲殖民之日。

哥倫比亞西南部與厄瓜多接壤處有眾多原住民人口，也是暴力最猖獗的地區之一，根據聯合國數據，今年這個地區至少發生42起殘殺事件。

儘管2016年哥倫比亞革命軍與哥國政府簽訂和平協議，現在仍有數十個武裝組織活躍於此，為了利益豐厚的毒品買賣你爭我奪。

© 2020 AFP