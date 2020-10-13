國際減少災害風險日 專家籲強化預警和減災

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（法新社日內瓦13日電） 專家今天呼籲，隨着極端天氣與自然災害激增，世人應投注更多心力預測災害，同時儘早行動減輕災害的衝擊。

今天是國際減少災害風險日（International Day for Disaster Risk Reduction），10多個聯合國（UN）單位和金融機構藉最新報告釋出訊息，呼籲人們「（別問）未來天氣如何，該問的是天氣會造成什麼影響」，因為現實情況證明天氣愈來愈具毀滅力。

過去50年來，全球共發生超過1萬1000起天氣相關災害，導致大約200萬人死亡，以及全球約3兆6000億美元的經濟損失。

這份世界氣象組織（WMO）協調做成的報告表示，尤其近幾十年來，氣候變遷已推升這類災害的發生頻率、強度和嚴重性。

報告指出，2018年的風暴、旱澇與野火，曾使1億800萬人尋求國際人道體系協助。報告預估到2030年前，這個人數可能增加約5成。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在聲明中表示：「早期預警系統是有效減少災害風險、適應氣候變遷的構成要件。」

目前這類系統已幫助孟加拉等地大幅降低災害死亡人數。

© 2020 AFP