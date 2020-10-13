惡意程式Trickbot圖謀破壞美國大選 微軟聯手電信商瓦解

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社舊金山12日電） 科技巨擘微軟公司（Microsoft Corp）今天表示，已經採取行動，瓦解了試圖干預美國總統大選的惡意程式Trickbot。

「紐約時報」先前報導，美國網戰司令部（Cyber Command）擔心駭客可能利用惡意程式破壞11月3日的大選，也已鎖定了Trickbot。

微軟客戶安全與信任部門副總裁柏特（Tom Burt）表示：「我們透過我們取得的法庭命令並採取技術行動，和世界各地的電信商合作瓦解了Trickbot。」

柏特表示，Trickbot散播惡意程式勒贖軟體，讓駭客侵入電腦，進而在適當的時機控制電腦。他說，有心人士可利用勒索軟體感染用以維護選民名冊或選舉結果的電腦系統，來製造混亂與不信任感。

「我們現在切斷了重要的基礎建設，讓執行Trickbot的人無法再進行感染，或啟動已植入電腦系統的勒索軟體。」

柏特表示，2016年底以來，Trickbot已感染全球超過100萬台裝置，可能提供駭客進入路由器等機器的管道，「研究顯示，他們為了多種目的，切斷了國家以及犯罪網路」。

他說，Trickbot透過與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）或「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）等新聞主題相關的惡意文件或連結來感染電腦。

Trickbot的幕後黑手不明，但業界專家表示，參與Trickbot者口操俄語。

美國情報單位先前的結論認為，俄羅斯介入2016年美國總統大選，協助川普贏得了大位。

© 2020 AFP