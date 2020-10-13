憂梅鐸主宰澳洲媒體 逾20萬人連署籲當局調查

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（法新社雪梨13日電） 澳洲前總理陸克文發起連署請願，要求當局調查媒體大亨梅鐸對澳洲新聞媒體的宰制，目前已有超過20萬人簽署。昨天澳洲國會網站的流量還因連署活動暴增500%，導致網站失靈。

由陸克文（Kevin Rudd）發起的請願活動，要求現任保守派政府設立澳洲最高調查機構皇家委員會（Royal Commission），以確保媒體的健全與多元。

梅鐸生於澳洲，旗下新聞集團（News Corp）的總部位於美國紐約。該集團的澳洲子公司是澳洲最大新聞機構，幾乎在每座大城市都有報紙，以及有線電視網和雜誌。

陸克文11日宣布發起請願時，批評新聞集團是「我國民主的癌」，實質「壟斷」澳洲媒體。

請願書寫道：「這種權力經常透過在新聞報導內混雜社論意見，被用來攻擊政商對手。…這類實情讓自由言論噤若寒蟬，並破壞公共辯論。」

陸克文曾於2007至2010年和2013年擔任澳洲總理。他長期批評媒體機構「惡意」操作支持自己的政壇對手，也就是保守派的自由黨━國家黨聯盟。

陸克文在上傳至推特（Twitter）的影片中說：「公平競爭這種事已不復存在。」

自由黨前黨魁休森（John Hewson）今天也表態支持調查新聞集團和梅鐸的影響力，休森告訴「新日報」（The New Daily），他們大力替澳洲政府辯護，還一直為美國總統川普辯解，「這很奇怪」。

但休森同時指出，新聞集團並非唯一有疑慮的機構，當局必須更廣泛地調查媒體所有權。

© 2020 AFP