放任疫情期望群體免疫 譚德塞：完全不道德

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（法新社日內瓦13日電） 世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告，放任2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情自由傳播、企圖達到所謂的群體免疫，是「不道德的」。

部分國家聲稱讓疫情自然發展，直到有足夠群眾產生免疫反應自然能阻斷疫情傳播。譚德塞反對這項說法。

譚德塞在網路記者會上說：「群體免疫是用在接種疫苗的概念，一個人類族群若能達到疫苗接種的門檻，就能對某種病毒有保護力。」

舉例來說，若有95%人口施打過麻疹疫苗，剩下的5%也能受到保護；而小兒麻痹症的群體免疫疫苗施打門檻為80%。

譚德塞說：「要達到群體免疫，是要保護民眾避免接觸病毒，而不是讓他們暴露於病毒之中。」

他堅稱：「在公共衛生史上，群體免疫從未被用作應對一般傳染病的策略，更不用說一場大流行病。」

譚德塞說，在這種情況下仰賴自然發展群體免疫，「在科學上和道德上都是有問題的」。

他強調：「允許一種我們不完全了解的危險病毒自由傳播，這不是一個選項。」

自從疫情去年底在中國爆發以來，全球累計超過3750萬人感染與逾100萬人病故。

© 2020 AFP