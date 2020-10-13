染疫後重返造勢舞台 川普：我感覺身強體壯

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（法新社佛州聖福德12日電） 美國2020年大選邁入最後衝刺階段，尋求連任的總統川普本月初確診感染2019冠狀病毒疾病後，今天首度舉行造勢集會，他帶着有些嘶啞的嗓音吼着「我們來了」，還說他感覺自己身強體壯。

川普出院一周後，今天在佛羅里達州聖福德（Sanford）舉行造勢活動，他昂首闊步地上台，將數枚口罩一一拋向群眾，宛如搖滾巨星把簽名照拋給台下粉絲般，但自己卻沒戴口罩。

距離11月3日大選僅剩3周左右，川普火速重返競選舞台，企圖展現自己身強體壯、力抗病毒的形象，希望搶救自己持續落後的選情，數以千計支持者齊聚一堂，只有少數人戴口罩。

川普時而大聲喧嚷、言詞粗魯，沉浸在他陳舊的笑話中，肆意侮辱對手和記者，炮轟民主黨籍的拜登（Joe Biden）是史上最爛總統候選人。川普的聲音聽起來不像是臨床上歸類為肥胖、幾天前才因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）接受供氧治療的74歲人士。

川普離開華府到佛州前，他乘坐黑色裝甲休旅車抵達安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）準備搭乘專機，下車時就沒戴口罩，他對鏡頭豎起拇指比了個贊後便快速登機，甚至小跑步上了幾格階梯，似乎刻意展現自己活力充沛。

川普在造勢現場自吹自擂說：「他們說我免疫了。我感覺身強體壯。」

台下群眾則不斷高呼「我們愛你」。

川普霸氣重啟大選造勢的同時，美國傳染病權威佛奇（Anthony Fauci）警告，若不鼓勵民眾戴口罩並避免大規模集會，美國恐面臨「一大堆麻煩」。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇告訴CNBC：「我們的感染基準線目前落在每天4、5萬例不等。在即將進入較涼爽秋季和較寒冷冬季時，相當不利。」

白宮疫情小組關鍵人物佛奇說：「我們正處於不利的處境，必須扭轉這種局面。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP