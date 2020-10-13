疫情肆虐美大選提前投票超踴躍 人數已破千萬

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（法新社華盛頓12日電） 美國總統大選將於11月3日登場，佛羅里達大學「美國選舉計畫」今天公布數據顯示，超過1000多萬美國民眾已經完成投票，遠遠超過2016年大選提前投票的人數。

這個追蹤團體說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐期間，親自投票可能暗藏健康隱憂，郵寄投票數量激增，提前投下的選票比2016年同期多了好幾倍。

佛羅里達大學美國選舉計畫（US Elections Project of the University of Florida）網站說，截至今晚，已有1040萬人提前投票，其中多為民主黨員；相較之下，截至2016年10月16日，僅約140萬名美國選民提前投票。

美國選舉計畫說，明尼蘇達州、南達科他州、佛蒙特州、維吉尼亞州和威斯康辛州這5州的投票數，已超過2016年總投票率的20%。

現任總統川普在沒有根據的情況下，反覆提及郵寄投票與選舉舞弊的關聯。他說，基於這種投票方式的爭議，大選結果可能要好幾個月才會揭曉。

目前有多項民調結果顯示，共和黨籍的川普落後民主黨籍對手拜登（Joe Biden）。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP