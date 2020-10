疫情肆虐美大選提前投票超踴躍 人數已破千萬

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社華盛頓12日電) 美國總統大選將於11月3日登場,佛羅里達大學「美國選舉計畫」今天公布數據顯示,超過1000多萬美國民眾已經完成投票,遠遠超過2016年大選提前投票的人數。

這個追蹤團體說,2019冠狀病毒疾病(COVID-19)肆虐期間,親自投票可能暗藏健康隱憂,郵寄投票數量激增,提前投下的選票比2016年同期多了好幾倍。

佛羅里達大學美國選舉計畫(US Elections Project of the University of Florida)網站說,截至今晚,已有1040萬人提前投票,其中多為民主黨員;相較之下,截至2016年10月16日,僅約140萬名美國選民提前投票。

美國選舉計畫說,明尼蘇達州、南達科他州、佛蒙特州、維吉尼亞州和威斯康辛州這5州的投票數,已超過2016年總投票率的20%。

現任總統川普在沒有根據的情況下,反覆提及郵寄投票與選舉舞弊的關聯。他說,基於這種投票方式的爭議,大選結果可能要好幾個月才會揭曉。

目前有多項民調結果顯示,共和黨籍的川普落後民主黨籍對手拜登(Joe Biden)。(譯者:劉文瑜/核稿:蔡佳敏)

© 2020 AFP