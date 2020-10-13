研究：室外染疫風險較低 但並非不可能

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（法新社華盛頓12日電） 目前幾乎所有有紀錄的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例都是在室內傳染，但專家說，在室外戴口罩還是合情合理，因為室外仍存感染風險。

當人群參加派對或競選造勢活動時，距離彼此很近、長時間說話，感染新型冠狀病毒的可能性也隨之提高。

自疫情初始，多項研究就提到餐廳、家庭、工廠、辦公室、會議、火車及飛機等地發生的感染病例。今年4月發表的研究發現一例戶外感染的病例，病毒在兩名中國村民之間傳染，但這只是超過7000項研究中的一項。

在另一項尚未經過獨立審查的研究中，研究員分析2萬5000個病例，發現其中6%與特定戶外環境有關，例如體育活動或演唱會。這些場所都是人與人之間未保持適當距離的封閉空間，或人們在一個地方停留片刻、繼而四處走動，並大聲說話、唱歌的地方。

英國坎特布里基督教會大學（Canterbury Christ Church University）教授、也是這項研究的作者魏德（Mike Weed）接受法新社訪問時說：「我們實際上並未發現於日常生活中在戶外感染病毒的病例。」

一個由美國、英國、德國大學院校教授等科學人員及工程師組成的組織認為，資料顯示，目前看來，「以從事相同活動、維持相同距離來說，室外比室內安全多了」。

這個學者組織把含有病毒的氣溶膠（aerosols）比擬為香菸煙霧說，室外的病毒傳染風險比在室內低很多，因為病毒可以很快被空氣稀釋。

© 2020 AFP