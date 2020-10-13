示威釀衝突 白俄授權警方可用實彈

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（法新社明斯克12日電） 歐洲聯盟外長會議同意針對白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Aleksandr G. Lukashenko）個人實施制裁，而白俄今天揚言要對反政府示威的群眾開火鎮壓。

動用實彈恐使2個月來魯卡申柯與示威者間的僵局急遽升溫；示威群眾接連舉行和平集會，抗議魯卡申柯在8月的大選里爭議性勝選連任，並對示威被捕者嚴刑拷打。

安全部隊昨天才嚴厲鎮壓反政府示威，促使歐盟各國外長一致認為，是時候該制裁魯卡申柯本人。而在今天，白俄警方動用催淚瓦斯與震撼彈對付一群未經申請的退休人士遊行抗議活動。

魯卡申柯聲稱在8月9日大選擊敗高人氣反對黨候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya），而後者主張自己才是真正的勝選者。魯卡申柯宣布勝選後旋即爆發示威。

白俄內政部第一副部長卡札基維奇（Gennady Kazakevich）提及昨天在首都明斯克的抗議活動時指出，示威者「已變得有組織性且極度激進」，並說目前示威者主要集中在明斯克，規模也小很多。

卡札基維奇說：「這已不是平民示威，我們要對付的不光是挑釁者，還有好戰分子、激進分子、無政府主義者與足球暴徒。在此代表內政部宣示，我們絕不放任街頭混亂，會確保國內的法律，若有需要，執法人員與國內各部隊會動用特殊裝備與致命武器。」

© 2020 AFP