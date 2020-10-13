英超改革恐淪豪強主宰 首相強生開炮

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（法新社倫敦12日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊全球體壇，利物浦與曼聯兩支豪門帶頭主導對英超大刀闊斧改革，但因幅度過大，連首相強生都跳出來關切，稱改革「損及足球管理的信賴」。

這份爭議性的「宏觀計畫」（Project Big Picture）改革方案，將給英格蘭足球聯盟（EFL）內財務窘迫球隊急需的資金挹注。但改革方案恐造成英超分裂，因為會導致權力過於集中於少數豪門。

根據改革方案，英超球隊將從現行20隊減為18隊，且聯賽杯（League Cup）與社區盾錦標賽（Community Shield）都要廢除；當季第17、18名直接降級英冠（Championship），第16名球隊與英冠球隊打附加賽，此外，9支英超最長青球隊享有更大表決權力。

改革方案設計一個2.5億英鎊紓困包裹，援助疫情期間比賽日收益嚴重短缺的球隊，這些球隊日後還能收取25%的媒體轉播凈收益。英格蘭足球聯盟將直接受益於這整套包裹紓困。

自新型冠狀病毒大流行後，英格蘭的足球都得采閉門方式比賽，較低階聯盟的球隊形同遭遇財務災難。

改革案堪稱英格蘭足壇數十年來最大幅度的重塑，英格蘭足球聯盟主席派瑞（Rick Parry）堅稱，這是保障中、後段班球隊生存的最佳機會。他並稱讚利物浦與曼聯兩隊「適時展現領導力」讓足壇受惠。

但英超其他球隊表示，這套改革「對整體英超帶來負面衝擊」，現在連首相強生也摻入論戰。

首相辦公室發言人說：「很顯然，這是個典型會破壞足球管理的密室交易。我們獲得英超與EFL雙方面的保證，無意讓任何一支球隊因疫情倒下，我們也清楚他們有辦法根據既有的機製做到這點。」

「我們會強力敦促英超與EFL持續建設性合作，達成一個能提供整個足球大家庭都有利的全面性包裹方案。」

© 2020 AFP