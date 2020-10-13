莫頓5局0失分 光芒MLB美聯冠軍賽2連勝太空人

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社聖地牙哥12日電） 36歲資深右投莫頓今天先發5局0失分，讓美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒4比2擊敗休士頓太空人，在美聯冠軍賽取得2比0領先。

今天賽前，美聯季後賽頭號種子光芒在7戰4勝美聯冠軍系列賽首戰開出紅盤，以1比0領先鬧出偷暗號醜聞的第6種子太空人。

這場比賽首局光芒就有攻勢，兩出局後，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出安打，韓籍的崔志萬（Ji-Man Choi）藉對手失誤上壘，馬格（Manuel Margot） 相中對方先發投手85.1英里的彈指曲球，揮出中外野方向3分打點全壘打，讓光芒取得3比0領先。

太空人打者今年遭光芒先發投手莫頓（Charlie Morton）壓制，前5局都沒能得分，莫頓今天投5局，送出5次三振、1個保送，被打5支安打但一分未失，在球隊贏球後拿下勝投。

柯利亞（Carlos Correa）趁6局上半光芒換投之際，在1出局後擊出陽春彈，讓太空人追回1分。但祖尼諾（Mike Zunino）7下的陽春炮，讓光芒再添分數。

9上太空人頭3名打者都安打上壘，此時斯普林格（George Springer）卻擊出雙殺打，太空人雖追回1分，但攻勢被瓦解大半。接下來的阿圖維（Jose Altuve）、布蘭特利（Michael Brantley）都獲保送，讓場面一度緊張，可惜布萊格曼（Alex Bregman）擊出飛球出局，最終吞敗，讓光芒以4比2獲勝。

今年MLB受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，延後4個月才開打，賽程也「縮水」為每隊僅打60場（約為原本的1/3）的規模，並在不開放球迷進場的情況下進行。

能打季後賽的球隊由過往的10隊增加為16隊，美國聯盟、國家聯盟各8隊先打3戰2勝外卡戰，出線的球隊再打5戰3勝聯盟分區系列賽，脫穎而出的球隊進行7戰4勝的聯盟冠軍賽，產出的美聯、國聯冠軍再由7戰4勝世界大賽，決定最終冠軍誰屬。

© 2020 AFP