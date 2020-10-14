世界銀行掏120億美元 幫發展中國家取得疫苗及采檢

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（法新社華盛頓13日電） 世界銀行（World Bank）今天表示，已通過動支120億美元（約新台幣3453億元），協助發展中國家採購及配發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗、采檢工具及醫療。

世界銀行在聲明中表示：「這筆資金旨在支援多達10億人口的疫苗接種。」

世界銀行集團（World Bank Group）推出一套實施至2021年6月、整體規模達1600億美元的支援方案，用來協助發展中國家對抗新型冠狀病毒，上述資金是其中一部分。

聲明表示，這套資助方案有助於向研究及製藥產業示意，發展中國家的公民也需要取得安全、有效的COVID-19疫苗。

聲明還提到，這套方案也將提供資金及技術支援，好讓發展中國家在與國際夥伴協作下，準備大規模分發疫苗。

世界銀行集團總裁馬爾帕斯（David Malpass）透過聲明說：「取得安全、有效的疫苗，並強化配送系統，是扭轉疫情發展的關鍵，也能幫助經濟、財務嚴重受創的國家邁向反彈復蘇。」

根據聲明，這筆資金還將支援各國取得病毒采檢工具及相關醫療，並擴大免疫量能，協助醫衛系統有效率地分發疫苗。

© 2020 AFP