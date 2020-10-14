廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港14日電） 亞股今天走勢分歧，因數個國家再度實施防疫封鎖措施，以防染疫人數激增，加上有兩家藥廠暫停疫苗和抗體藥臨床試驗，削弱人們對新型冠狀病毒疫苗或治療方式近期將問世的希望。

分析師表示，投資人也早已把對美國下個月總統大選民主黨將拿下白宮及國會兩院的預期反映在市場價格上。許多人認為此一結果意味陷入困境的美國經濟將獲加強的新振興方案激勵。

因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，尤其是歐洲，近幾周外界對經濟復蘇的憂慮與日俱增。歐洲各國政府訴諸於新的防控措施，同時也試着避免再度實施3月、4月重創全國經濟的封鎖措施。

但荷蘭今天稍晚將實施「部分封鎖」，所有酒吧、咖啡廳和餐廳將休業至少2周；法國預期會宣布更嚴格的限制措施和更快速的篩檢方式，部分媒體更猜測巴黎可能會採取宵禁。

英國染疫死亡人數居歐洲之冠，首相強生（Boris Johnson）12日下令關閉利物浦酒吧，作為新限制措施的一部分。

美國嬌生公司（Johnson ＆ Johnson）表示，由於一名受試者出現不明原因疾病，已暫停疫苗臨床試驗；美國藥廠禮來（Eli Lilly）也因潛在安全疑慮，中止抗體藥物最後階段的臨床試驗。

上海股市下跌0.56%，雪梨股市下挫0.27%，首爾股市挫跌0.94%，台北股市下跌0.21%，新加坡股市下挫0.47%。

香港股市小漲0.07%，東京股市上漲0.11%，馬尼拉股市微漲0.03%，威靈頓股市上揚0.72%，雅加達股市揚升0.85%。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）

© 2020 AFP