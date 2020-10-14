俄羅斯高速載人任務 抵國際太空站僅需3個多小時

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（法新社哈薩克阿拉木圖14日電） 兩名俄羅斯太空人及一名美國太空人今天升空前往國際太空站（ISS）。這是歷來首度僅花3個多小時就能抵達國際太空站的載人飛行，比過去節省一半時間。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）的萊茲可夫（Sergey Ryzhikov）和庫德-斯維契科夫（Sergey Kud-Sverchkov），以及美國國家航空暨太空總署（NASA）的魯賓斯（Kathleen Rubins），於今天格林威治時間5時45分（台灣時間下午1時45分）從哈薩克的貝康諾太空發射場（Baikonur cosmodrome）利用火箭踏上這趟高速旅程。

美國太空總署的電視轉播員引述俄羅斯任務控制中心與太空艙機組員之間的通聯說，狀況一切正常；俄羅斯太空總署也表示，太空艙已成功進入軌道。

這趟旅程是首度僅花3個多小時就能與國際太空站對接的太空載人飛行，比一般前往國際太空站的旅程節省一半時間。過去僅有無人駕駛的貨運太空船曾採用這種快速通道，只要繞軌道兩圈就能與國際太空站對接。

這次發射任務正好處於美國太空探索科技公司（SpaceX）的兩次任務之間。美國太空總署在2011年後睽違9年，今年5月底再度把班肯（Robert Behnken）和赫爾利（Doug Hurley）兩名太空人送上國際太空站。

此前9年，僅有俄羅斯和貝康諾太空發射場執行前往國際太空站的載人任務，並因此獲利頗豐。

班肯和赫爾利於8月2日平安返抵地球。接下來，太空探索科技公司預定11月再度送人上太空，這次將在太空站執行完整的半年期任務。

太空探索科技公司及飛機製造商波音公司（Boeing ）等私人企業於太空領域嶄露頭角，在一些國家之間掀起新一波「太空競賽」的討論。這兩家公司都加入了美國太空總署的「商業機員計畫」（Commercial Crew Program）。

但前往國際太空站執行任務的太空人都避談有關競賽的話題，而是關注太空旅行能讓對立國家為了一個共同目標而合作。

自2000年起，一直有人在國際太空站上執行任務，這是美俄兩國罕有的合作項目，但可能10年內就要告終。

© 2020 AFP