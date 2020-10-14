全球COVID-19超過108萬人病歿 逾3822萬例確診

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（法新社巴黎14日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間14日11時（台灣14日晚間7時），全球至少108萬7513人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），超過3822萬1850例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2640萬7800人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重病例。

全球13日通報新增5280人病歿、33萬6591起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（730死）、美國（718死）與墨西哥（475死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計21萬5914人病故、785萬9320例確診，至少312萬4593人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（15萬998人喪生、511萬3628例確診）、印度（11萬586人喪生、723萬9389例確診）、墨西哥（8萬4420人喪生、82萬5340例確診）及英國（4萬3018人喪生、63萬4920例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有101人染疫喪命；其次依序為比利時（88人）、玻利維亞（72人）、巴西（71人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計37萬1934死、1019萬3864例確診；歐洲累計24萬4482死、677萬1324例確診；美國和加拿大共計22萬5559死、804萬4651例確診。

亞洲共計15萬4827死、935萬2817例確診；中東地區共計5萬1143死、223萬1721例確診；非洲共計3萬8572死、159萬4704例確診；大洋洲共計996死、3萬2776例確診。

© 2020 AFP