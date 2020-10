出書爆第一夫人內幕 美國司法部告前白宮助理

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社華盛頓13日電) 美國第一夫人梅蘭妮亞・川普(Melania Trump)的前助理溫斯敦-沃可夫,上月出版新書爆出梅蘭妮亞內幕,美國司法部今天對溫斯敦-沃可夫提出訴訟。

美國司法部表示,溫斯敦-沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff)已承諾不會透露她擔任白宮志工期間取得的第一夫人資訊。

溫斯敦-沃可夫2017年到2018年不支薪地替梅蘭妮亞工作,雖然不是聯邦職員,但訴狀提到,她還是簽了有聯邦執行效力的無償服務協議「合約」。

根據協議,她「尤其不得出版、重製或泄漏任何整體或部分資訊給任何未獲授權的個人或實體」。

根據訴狀,在未經白宮律師批准之下,她也不得從她自白宮取得的資訊牟利。

司法部7月曾警告溫斯敦-沃可夫與她的出版商賽門舒斯特公司(Simon & Schuster)可能違反協議條款,但在新書出版前都沒有行動。這起訴訟試圖沒收溫斯敦-沃可夫所有的出書收益。

「梅蘭妮亞與我:我與第一夫人的緣起緣滅」(Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady,暫譯)一書標榜揭開梅蘭妮亞的面紗。

50歲的梅蘭妮亞是斯洛維尼亞裔,曾擔任模特兒,後來成為億萬地產大亨川普的第3任妻子,隨着川普當上總統而成為第一夫人。

這本書將梅蘭妮亞描繪成比大眾認識的還要活潑與果斷,稱她是川普千金伊凡卡(Ivanka)的死對頭,還形容伊凡卡與她的丈夫庫許納(Jared Kushner)很「奸險」。

川普2017年1月的就職典禮,發生了數以百萬計美元經費下落不明的醜聞,協助籌辦的溫斯敦-沃可夫因此與川普夫婦鬧翻。

今年稍早,華盛頓哥倫比亞特區檢察長對川普的就職委員會與川普集團(Trump Organization)提告,懷疑圖利川普家族。(譯者:張曉雯/核稿:曾依璇)

© 2020 AFP