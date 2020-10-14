出書爆第一夫人內幕 美國司法部告前白宮助理

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓13日電） 美國第一夫人梅蘭妮亞・川普（Melania Trump）的前助理溫斯敦－沃可夫，上月出版新書爆出梅蘭妮亞內幕，美國司法部今天對溫斯敦－沃可夫提出訴訟。

美國司法部表示，溫斯敦－沃可夫（Stephanie Winston Wolkoff）已承諾不會透露她擔任白宮志工期間取得的第一夫人資訊。

溫斯敦－沃可夫2017年到2018年不支薪地替梅蘭妮亞工作，雖然不是聯邦職員，但訴狀提到，她還是簽了有聯邦執行效力的無償服務協議「合約」。

根據協議，她「尤其不得出版、重製或泄漏任何整體或部分資訊給任何未獲授權的個人或實體」。

根據訴狀，在未經白宮律師批准之下，她也不得從她自白宮取得的資訊牟利。

司法部7月曾警告溫斯敦－沃可夫與她的出版商賽門舒斯特公司（Simon & Schuster）可能違反協議條款，但在新書出版前都沒有行動。這起訴訟試圖沒收溫斯敦－沃可夫所有的出書收益。

「梅蘭妮亞與我：我與第一夫人的緣起緣滅」（Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady，暫譯）一書標榜揭開梅蘭妮亞的面紗。

50歲的梅蘭妮亞是斯洛維尼亞裔，曾擔任模特兒，後來成為億萬地產大亨川普的第3任妻子，隨着川普當上總統而成為第一夫人。

這本書將梅蘭妮亞描繪成比大眾認識的還要活潑與果斷，稱她是川普千金伊凡卡（Ivanka）的死對頭，還形容伊凡卡與她的丈夫庫許納（Jared Kushner）很「奸險」。

川普2017年1月的就職典禮，發生了數以百萬計美元經費下落不明的醜聞，協助籌辦的溫斯敦－沃可夫因此與川普夫婦鬧翻。

今年稍早，華盛頓哥倫比亞特區檢察長對川普的就職委員會與川普集團（Trump Organization）提告，懷疑圖利川普家族。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP