加拿大中國建交50周年 杜魯道警告脅迫外交適得其反

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（法新社渥太華13日電） 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天警告中國，「脅迫式外交」、在香港實施的鎮壓措施，以及拘留維吾爾穆斯林等行徑，對中國自身、對世界其他國家而言都是適得其反。

加拿大與中國於1970年10月13日建交，今年正好50周年。杜魯道談及這段外交關係時，把矛頭指向中國政府的歷來行徑。

他在記者會中說：「我們仍將全然致力與盟國合作，確保中國的脅迫式外交和專斷拘留兩名加拿大公民及其他國家公民的行事方法，不會成為他們眼中的成功策略。」

杜魯道還提到加拿大「關切人權的保障，以及香港等地和…維吾爾人」。

他說，加拿大會「持續與全球各地想法相近的國家合作，讓中國牢記，中國在內政及全球事務上的作為，對中國自身及我們所有國家來說，都不是特別有成效的途徑」。

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）於2018年12月在中國被捕，並雙雙以刺探情報罪名被起訴。

加拿大外交部本月10日表示，加國駐中國大使上周末以「虛擬」形式對康明凱和史佩弗進行領事探訪。

西方國家政府一般認為，中方拘留這兩名加拿大人，是出於報復加拿大逮捕中國電信業巨擘華為技術公司的財務長孟晚舟。

加拿大在美國要求下，於2018年12月逮捕了過境溫哥華機場的孟晚舟，美方指控她涉及矇騙銀行、使得銀行背負違反美國對伊朗制裁的風險。美國尋求將孟晚舟引渡到美受審，孟晚舟目前仍在加拿大法院拚搏，力抗被引渡到美國。

© 2020 AFP