密謀綁架密西根州長案 維吉尼亞州長也差點遇襲

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（法新社華盛頓13日電） 美國聯邦調查局（FBI）探員證實，密謀綁架密西根州州長的全副武裝右翼民兵組織，也曾討論要採取類似行動綁架維吉尼亞州州長。這起事件有13名男子落網並遭起訴，其中5人上周聯合庭審。

FBI探員卓斯克（Richard Trask）在密州大急流城（Grand Rapids）的聯邦法庭上表示，這些男子不滿州政府實施2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的封鎖措施，因此討論「拿下現任州長」，特別提到密州與維州。

卓斯克表示，這個組織最後決定將重心放在綁架密州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）上，並夥同其他人攻擊警方，以及可能發動「內戰」。

密州州長惠特梅爾與維州州長諾森（Ralph Northam）為民主黨籍，近來猛受川普的政治炮火攻擊其防疫措施與其他政策。

卓斯克說，針對惠特梅爾的綁架陰謀可能包括要她上模擬法庭、把她帶往別州、或是把她困在密西根湖（Lake Michigan）湖中央的一艘船上。

維州州長諾森直指川普煽動這類情緒。

他指出，他和惠特梅爾4月決定執行嚴格的口罩配戴與社交距離限制等防疫政策時，川普公然呼籲民眾「解放維吉尼亞州」、「解放密西根州」。

諾森說：「這些威脅、這些詞彙、不是來自其他國家，而是來自華府，這需要阻止。」（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP