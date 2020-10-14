無畏疫情衝擊 ASML第3季營收優於預期

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（法新社海牙14日電） 荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾控股公司（ASML）今天公布第3季營收優於預期，並表示儘管爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，科技業仍帶動半導體設備需求。

艾司摩爾是全球領先的半導體設備製造商，供應設備給晶片製造商生產運用在行動電話、汽車電腦等電子產品的晶片，它的財報表現被視為資訊科技產業的風向球。

艾司摩爾總裁兼執行長韋尼克（Peter Wennink）在財報新聞稿中說：「我們在上一季沒有看到COVID-19 疫情帶來的重大衝擊。」

艾司摩爾第3季營收，較上年同期成長33%，來到40 億歐元，優於財測，同時也比前一季成長19%。

第3季凈利則較去年同期增加69%，來到11億歐元，和第2季相比成長41%。

韋尼克表示，高階半導體製造設備極紫外光（Extreme Ultraviolet）機器出貨10台。極紫外光機體積龐大如巴士，每台要價約1億2000萬歐元，可以生產體積更小、速度更快，功能更強的晶片。

艾司摩爾預估第4季營收略為下滑，將介於36億至38億歐元，但2020全年度財測可望達成。

韋尼克表示，2021年料出現「低兩位數」的成長。

韋尼克說，未來固然將面臨疫情衝擊經濟和地緣政治發展等大環境帶來的不確定性因素，但蘋果最新iPhone所仰賴的5G網路等帶動艾司摩爾成長的因素依舊不變，將助長需求。

艾司摩爾總部位於荷蘭和比利時交界的費爾德霍芬（Veldhoven），旗下員工約2萬5000人，在全球16個國家60個城市設有據點。

© 2020 AFP