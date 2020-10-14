紐西蘭17歲少年歌曲在Tiktok獲點閱逾20億次竄紅

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（法新社奧克蘭14日電） 紐西蘭17歲少年納奈（Josh Nanai）在TikTok以「傲嬌」（Savage Love）一曲成名，獲點閱超過20億次，並榮登美國告示牌單曲榜榜首寶座。他今天表示，如此轟動讓他感到震驚。

化名Jawsh 685的納奈與美國節奏藍調歌手德魯羅（Jason Derulo）以及韓國天團防彈少年團（BTS）共同參與的這首混音歌曲竄紅，轟動世界。

他在社交媒體貼出的影片中說道：「成為美國單曲的榜首讓我感到震驚。」

「一個來自南奧克蘭的孩子向其他孩子證明，不論你來自任何地方，都可以做得到。你做得到，要相信自己。相信我說的。」

這位年輕製作人因Tiktok用戶將他作的曲子Savage Love（Laxed-Siren Beat）選為一項非常受歡迎舞蹈挑戰的背景伴奏音樂，讓他踏上如夢似幻的成功之路。

這項挑戰讓抖音用戶穿上傳統服裝隨着歌曲起舞，以此來展現自己的文化遺產。此挑戰也倍受珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、吉米法隆（Jimmy Fallon）等藝人們的歡迎。

截至12日，#sirenbeat、#sirenchallenge和#laxedsirenbeat等標籤在Tiktok平台上的瀏覽總數已超過20億次。

納奈現已與哥倫比亞唱片公司（Columbia Records ）簽約，目前在英國、德國、紐西蘭和澳大利亞等國的音樂排行榜上都登頂。

這首歌最初因節奏藍調超級巨星德魯羅採納歌曲原有的節奏、加入了一些歌詞，並自稱原創曲加以推廣而引起了一些爭議。

納奈6月份告訴紐西蘭電台Mai FM，爭議發生後，兩人曾有過訊息交流，但「問題尚未解決」。

後來哥倫比亞唱片公司表示，德魯洛和納奈已經「放下歧見，一起合作」。

© 2020 AFP