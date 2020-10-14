美說延長新戰略武器裁減條約達共識 俄不同調

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（法新社華盛頓13日電） 針對美俄僅存的核武限制規範「新戰略武器裁減條約」（New START），華府今天表示，在延長條約方面，原則上已與俄羅斯達成協議，但莫斯科當局隨即駁回相關說法。

「新戰略武器裁減條約」是美俄於2010年簽署、2011年生效的協議，限制美俄可部署的戰略核彈頭數量不得超過1550枚，協議預定2021年2月5日到期。美國總統川普政府堅持中國加入，但始終未能如願。

隨着美國再3周即將舉行總統大選，尋求連任的共和黨籍總統川普在支持度落後民主黨對手拜登（Joe Biden）情況下，如今表態支持保存新戰略武器裁減條約，時限不明。

美國談判代表比林斯里（Marshall Billingslea）說：「實際上，我們願意將新戰略武器裁減條約延長一段時間，但前提是他們同意限制、凍結核武庫。」

比林斯里在華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）說：「我們認為，兩國政府最高層級原則上已達成協議。」

然而，俄羅斯外交部次長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，美國要求在此期間凍結核計畫是「令人無法接受的主張」。

雷雅布可夫說：「假如美方同意我們交給他們的文件，雙方甚至明天就可以達成協議。」

雷雅布可夫對俄羅斯新聞社（RIA Novosti）說：「但在如此多分歧的情況下，我無法想像華府是在什麼樣的基礎上提出這番理論。」

比林斯里也以類似說法表示，俄方必須接受美方提議，雙方才能達成共識。

比林斯里說：「我們已經準備好要達成協議。事實上，明天就能達成。但莫斯科當局也得展現出這樣的政治意願。」

自川普2017年上任以來，已先後退出美俄「中程核飛彈條約」（INF Treaty）以及「開放天空條約」（Open Skies Treaty）。

比林斯里說，美方仍堅持中方參與新戰略武器裁減條約，說中國軍火庫雖不及美俄，但卻日益壯大，且毫不受限。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP