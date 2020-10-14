聯合國斡旋 黎巴嫩以色列就海上邊界展開會談

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（法新社貝魯特14日電） 基本上仍處交戰狀態的黎巴嫩和以色列今天將在聯合國和華盛頓斡旋之下展開空前會談，盼平息海上邊界爭議，並為開採石油與天然氣清除障礙。

歷經美國多年穿梭外交之後，黎巴嫩和以色列本月同意在聯合國斡旋下展開會談，華盛頓盛讚這是「歷史性的協議」。

會談將在聯合國維和部隊「聯合國駐黎巴嫩臨時部隊」（UNIFIL）位於黎巴嫩邊界城市納古拉（Naqura）的總部舉行。數周前，巴林和阿拉伯聯合大公國才成為自1979年的埃及和1994年的約旦以來，第一批與以色列建立關係的阿拉伯國家。

這不禁讓人懷疑，美國最近連串斡旋與以色列相關的外交行動，是否和總統川普爭取連任有關。

納古拉這場談判只會討論海上爭議邊界，登場的時機有些敏感，因為最近遭遇多重危機重創的黎巴嫩希望持續探勘地中海石油與天然氣，但他們探勘的區域，以色列也宣稱擁有所有權。

美國特使申克（David Schenker）與美國駐阿爾及利亞大使德斯羅徹（John Desrocher）將出席第一場會談以利談判進行，德斯羅徹還將擔任談判的協調人。

以色列表示將會有「直接談判」，但黎巴嫩官員否認。

以色列派出6人代表團參加會談，黎巴嫩則派出4人代表團。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP