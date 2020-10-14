阿圖維再失誤太空人陷絕境 光芒美聯冠軍賽聽牌

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（法新社聖地牙哥13日電） 阿圖維今天在首局開轟，但連兩天出現要命的失誤讓太空人連續輸掉兩場比賽，光芒因此在美聯冠軍賽拿下3連勝「聽牌」。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟冠軍系列賽前兩戰打完，坦帕灣光芒以2比0領先休士頓太空人。

太空人前場比賽2比4輸球，阿圖維（Jose Altuve）的兩次傳球失誤被認為是一大關鍵，今天他在1局下半開轟，除讓太空人先馳得點，也頗有將功折罪的味道，無奈他6上的傳球失誤，讓太空人惡夢再現。

前5局沒有得分進帳的光芒在6上展開攻勢，首名打者阿羅薩雷納（Randy Arozarena）安打上壘，下一棒的洛威（Brandon Lowe）擊成滾地球，阿圖維接球後選擇傳二壘卻出現失誤，讓光芒攻佔一、二壘，接下來迪亞茲（Yandy Diaz）敲出安打，滿壘情況下溫鐸（JoeyWendle）揮出左外野方向兩分打點安打，光芒2比1將比分超前。

太空人掉的前兩分可說因阿圖維的失誤而起，他在本系列賽已經出現3次失誤，讓光芒藉此得到5分，是太空人目前處於劣勢的一大關鍵。

6上1出局後，凱麥爾（Kevin Kiermaier）、亞當梅斯（Willy Adames）接連挨了觸身球，讓光芒擠回第3分，瑞福洛（Hunter Renfroe）再揮出右外野方向兩分打點安打，助光芒將領先擴大成5比1，下個半局布蘭特利（Michael Brantley）揮出陽春炮，讓太空人追回1分。

8下阿圖維率先敲安，布蘭特利也安打上壘，1出局後柯利亞（Carlos Correa）打出內野安打，讓太空人攻佔滿壘，有機會形成大局逆轉戰情，但光芒換投連抓兩個出局數，讓太空人無功而返。

最終光芒以3分差距拿下勝利，前進世界大賽的機會十分濃厚。

相較之下，太空人今天輸球，在美聯冠軍賽陷入0比3的絕對落後，想要前進世界大賽的機率渺茫，因為MLB季後賽史上7戰4勝制系列賽中，陷入0比3落後，最終還能翻盤的情況僅出現1次。

那是在2004年的美聯冠軍賽，當時波士頓紅襪以0比3落後之際，竟奇蹟似的連贏4場，擊敗紐約洋基闖進世界大賽，之後在世界大賽以4比0橫掃聖路易紅雀，破除「貝比魯斯魔咒」拿下冠軍。

© 2020 AFP