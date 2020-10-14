高加索區不甩停火協議 紅十字會跳腳

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（法新社亞塞拜然泰爾泰爾13日電） 亞美尼亞和亞塞拜然部隊今天無視停火協議，在爭議領土納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）爆發新戰事，紅十字會警告，雙方衝突已影響數十萬人。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）呼籲雙方遵守4天前在莫斯科達成的停火協議，尋求解決衝突的強權警告，若未立即採取行動，就會出現「災難性後果」。

根據衝突雙方局部統計所歸納出的數據，兩周多以來，納卡區戰事已奪走近600條人命，其中包括73名平民。

紅十字國際委員會歐亞大陸地區主任舒普（Martin Schuepp）發表聲明說：「平民垂死或飽受改變人生的傷勢所折磨。」「家園、商家和曾經繁忙的街道都化為斷垣殘壁。」

舒普說，納卡區有數十萬人受到影響，醫療服務處於緊張狀態，甚至發生一些攻擊事件。

法新社駐泰爾泰爾（Terter）靠近前線的特派員說，聽到附近傳來巨大炮擊聲，還看見亞塞拜然部隊運送火箭發射器。

62歲的亞斯蘭米夫（Akiif Aslamiv）蹲在泰爾泰爾一處地下室說：「我們已在這待了16天。」「他們每天都對我們發動炮擊，就連停火期間也是一樣，今天和昨天一刻都沒有停歇。」

亞美尼亞與亞塞拜然外長在莫斯科展開11小時馬拉松會談，終於在10日凌晨達成停火協議，雙方天天激戰堪稱一大諷刺。

川普政府被控未協助終結納卡區衝突，蓬佩奧推文說：「美國呼籲亞美尼亞和亞塞拜然履行對停火協議的承諾，並停止鎖定平民地區為攻擊目標。」（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP