G20財長會議將登場 聚焦振興經濟與債務減免

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社利雅德14日電） 20國集團（G20）財政部長和中央銀行總裁今天將舉行會談，盼能刺激全球經濟從疫情導致的衰退中復蘇；他們也將討論提案，考慮對因疫情受創的貧國擴大債務減免。

這場在線上舉行的會談將由G20輪值主席國沙烏地阿拉伯主持。昨天國際貨幣基金（IMF）才警告2020年世界生產總值將萎縮4.4%，且疫情帶來的衝擊，往後數年都會持續感受得到。

G20在聲明中表示，這場會議將「討論G20行動計畫（G20 Action Plan）的更新，支援全球經濟度過2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎）疫情」。

他們也將討論「G20債務暫緩償還倡議（Debt Service Suspension Initiative, DSSI）進展，以及延長到2021年的提案」。

這20個最工業化的國家4月間承諾，年底前暫停對最貧窮的國家追償債務，因為這些國家飽受疫情影響，經濟嚴重受創。

不過，世界銀行和倡導者呼籲債務暫緩償還倡議延長到2021年底，樂施會（Oxfam）等慈善組織更認為須延長到2022年。

但世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）12日警告，G20集團恐怕只能批准延長6個月的債務減免計畫，因為不論有沒有這場健康危機，「並非所有債權人都全心參與」協助窮國。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP