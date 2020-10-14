IMF專家：美國若推大型新紓困方案 可帶動全球經濟

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（法新社華盛頓13日電） 國際貨幣基金首席經濟學者戈匹納斯（Gita Gopinath）今天說，美國若推出新的大型經濟振興方案，不僅有助美國經濟大幅成長，也有利重振受累於新型冠狀病毒疫情的全球經濟。

戈匹納斯接受法新社訪問時說，美國今年3月通過規模達2.2兆美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（Cares Act），可望拉擡明年經濟成長率兩個百分點之多。目前預估明年美國經濟成長率為3.1%。

國際貨幣基金（IMF）今天公布最新「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告，預估今年全球經濟萎縮4.4%，明年反彈5.2%。

相較於今年6月嚴峻的預估數據，最新展望報告稍微樂觀；戈匹納斯說，這反映出第2季的經濟衰退「很糟糕，但比我們原先料想的好些」。

然而疫情尚未止歇，娛樂、餐飲、旅遊等仰賴人際密集接觸的產業仍掙紮求生，以致經濟復蘇緩慢。她表示：「最重要的因素就是終結這波公衛危機。」

美國經濟若能飛躍性成長，將讓美國得以於2021年恢復到疫情危機前的水準，不須等到2022年，這對全球也有顯着的好處，尤其是與美國接壤的加拿大和墨西哥。

民主黨佔多數的聯邦眾議院5月通過規模達2.2兆美元的「健康與經濟復蘇綜合緊急解決法案」（Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions Act, HEROES Act），但參議院對此興趣缺缺。共和黨籍總統川普上周提出一項規模為1.8兆美元的紓困方案，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）卻說「不夠」。

美國政府數月前在疫情爆發之初提供近3兆美元以振興經濟，國際貨幣基金繼而上修美國今年的預估數據，預期經濟衰退4.3%。

戈匹納斯表示，國際貨幣基金對美國的預估數據是在預期沒有其他紓困方案的情況下做成，「但如果有新一輪規模相當於Cares Act的振興方案，美國2021年的經濟成長將可再添兩個百分點」。

而且，她說，美國既是一個龐大經濟體，這種大幅度的振興也將透過貿易上的正向外溢及金融管道，惠及全球經濟。

© 2020 AFP