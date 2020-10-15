兒童誤食洗手液中毒案例激增 西班牙司法部長：令人擔憂

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社馬德里14日電） 西班牙政府今天表示，2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情期間，因誤食洗手液中毒接受治療的兒童數量驟升，呼籲家長們將洗手液放在兒童觸及不到的地方。

西班牙司法部轄下的國家毒理學和法醫學研究機構（National Toxicological and Forensic Sciences Institute）在聲明中指出，與2019年全年的90起誤食洗手液中毒案例相比，2020年迄今為止，通報案例已達874起。

該機構也說明，目前並無致命案例，超過80%的中毒患者「在短時間內」康復。

涉及兒童的案例佔2/3，特別是兩歲以下的兒童。其中絕大多數兒童是誤吞洗手液，但也有一些是吸入或不慎進入眼睛而中毒。

誤食洗手液中毒最常見的癥狀包括嘔吐、腹瀉、咳嗽、視線模糊以及眼睛發紅。

西班牙司法部長康波（Juan Carlos Campo）在推特上發布一段影片說，這些中毒病患數量「令人擔憂」，並呼籲家長將洗手液放在兒童無法觸碰的地方，並堅持在成年人監護下，兒童才能使用洗手液消毒。

西班牙與其它歐洲國家一樣，為了遏止疫情傳播，使用洗手液人數激增。西班牙登記病例將近91萬例，且超過3萬3000人病歿，使其成為歐盟中的疫情重災區之一。（實習編譯：羅楚瑜/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP