墨學校建築強震後坍塌壓死26人 校長過失殺人判31年

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（法新社墨西哥市14日電） 墨西哥2017年發生規模7.1地震，導致一所私立小學部分建築崩塌，壓死19名學童和7名成人，法院今天以過失殺人罪判處學校所有人兼校長31年有期徒刑。

墨西哥市檢察長拉莫斯（Ernestina Godoy Ramos）推文說：「我們已為受害者伸張正義！」

墨西哥市雷柏沙曼私立小學（Private Rebsamen Elementary School）所有人兼校長賈西亞維列加斯（Monica Garcia Villegas）上個月遭定罪。

一名不願透露姓名的司法消息人士告訴法新社，法院下令她向受害者家屬支付總額1150萬比索（54萬美元，約新台幣1567萬元）的賠償金。

受害者家屬的代表律師卡斯蒂約（Fernando Castillo）對記者說：「代表律師和受害者家屬都對這項判決結果感到滿意。」

被告律師說，在逃一年的賈西亞維列加斯堅稱清白，計畫提出上訴。

賈西亞維列加斯在教室上方蓋了大型公寓，據信就是導致學校建築坍塌的原因之一；事情曝光後，賈西亞維列加斯已被逮捕。

這起強震發生後，救難人員積極營救倖存者，而這所學校也成為全球關注的焦點。

維權人士認為，建築公司大砍成本，加上當局腐敗無能，使得墨西哥有多棟建築在這起地震後坍塌，共奪走369條人命。（實習編譯：羅楚瑜/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP