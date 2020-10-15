拜登也爆電郵門 臉書推特禁轉貼川普開罵

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓14日電） 社群媒體臉書和推特禁止轉貼「紐約郵報」一則揭露民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與次子韓特在烏克蘭涉嫌貪腐交易的新聞，讓共和黨籍美國總統川普大為不滿，推文猛轟。

「紐約郵報」（New York Post）稱取得一台韓特（Hunter Biden）丟棄的電腦，且電腦中存有涉及拜登父子在烏克蘭商業事務的資訊。

拜登是前總統歐巴馬的副手，今年代表民主黨於11 月3日大選角逐總統大位，他一再否認涉及這類交易。

紐約郵報刊出相關新聞，標題為，「鐵證如山，電郵揭露韓特．拜登引薦烏克蘭商人給擔任副總統的父親」。

由於拜登競選團隊否認拜登見過這名商人，臉書（Facebook）和推特（Twitter）在新聞真實性有疑慮情況下，限制用戶轉貼新聞連結。

共和黨陣營對此大為光火，說臉書和推特此舉實為有黨派偏見的審查制度。

距離總統選舉投票日只剩20天，民調落後的川普毫不留情痛罵這兩大社群媒體。

川普在推特發文說，「糟糕至極，臉書和推特移除紐約郵報關於瞌睡喬（拜登）和他兒子韓特電郵的報導。」

「對他們來說這只是開端，沒有什麼比貪腐政客更糟糕的了。」

© 2020 AFP