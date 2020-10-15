民調：58%受訪者贊成蘇格蘭脫英 創歷史新高

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（法新社愛丁堡15日電） 根據英國市調組織易普索莫里（Ipsos Mori）今天公布的民調，有58%受訪者支持蘇格蘭脫離英國獨立，創下歷史新高。

這項在10月2日至9日進行、針對蘇格蘭1045名16歲以上成年人所做的調查發現，扣除尚未決定的選民後，僅42%願續留聯合王國。

這項民調結果反映，由蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）領軍的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）獲得民眾鼎力支持；施特金對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情處理得當，支持度大幅提升。

民調結果顯示，約有72%蘇格蘭人滿意施特金的施政與領導。

蘇格蘭曾於2014年舉辦獨立公投，當時有55%選民贊成續留英國、45%支持獨立。

施特金承諾要在明年5月議會選舉前，為蘇格蘭二度獨立公投（indyref2）設定條件與時間表。根據現行憲法慣例，蘇格蘭二度公投須獲英國政府同意。

施特金去年底正式提出請求，要求倫敦當局將權力下放給蘇格蘭議會，讓蘇格蘭能合法舉行公投，但英相強生（Boris Johnson）已再三排除讓蘇格蘭再度舉行獨立公投的可能性。（實習編譯：張懷�u/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP