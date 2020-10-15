疫情升溫 歐洲議會下周全會將采視訊進行

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（法新社布魯塞爾15日電） 雖然法國要求下周的歐洲議會回到議會所在地法國史特拉斯堡舉行，但歐洲議會議長薩索里今天說，為防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19），下周會議將以視訊方式進行。

在歐洲議會（European Parliament）議長薩索里（David Sassoli）公布改開視訊會議之前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布在境內9個城市實施宵禁，遏制確診病例驚人的增加，不過，在法國東部的史特拉斯堡並未受到影響。

薩索里推文表示：「我很遺憾的宣布，下周的全體會議不會在史特拉斯堡（Strasbourg）舉行，而將遠端連線舉行。」

推文中表示：「法國和比利時疫情很嚴重，旅行相當危險。」

歐洲議會大部分工作是在歐盟其他機構所在的布魯塞爾執行，另外，每年會在史特拉斯堡舉行為期12周的會議。

歐洲議會議員及數千名工作人員在這兩個城市間跋涉不但所費不貲，也浪費時間，這樣的做法經常遭到批評，但法國強烈堅持其列在歐盟條約中的主辦大會權利。

馬克宏在上個月就要求歐洲議會儘快回到史特拉斯堡開會，他認為，如果只在布魯塞爾開會，歐洲將會「完蛋」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

© 2020 AFP