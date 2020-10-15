疫情延燒美國新振興方案難產 亞股跌多漲少

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（法新社香港15日電） 由於投資人關切各國政府再度實施防疫封鎖措施、疫苗臨床試驗喊卡和美國新經濟振興方案迅速達成協議的希望渺茫，亞洲股市今天跌多漲少。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）警告，儘管談判持續進行，共和黨和民主黨在紓困方案上的分歧仍很大。美股三大指數聞訊收跌，各地區股市也跟着走低。

雖然整體來看，新振興方案終究會過關，投資人認為在下個月總統大選和國會選舉前，兩黨恐無法達成協議。

歐洲染疫人數激增是證交所交易大廳瀰漫低盪氣氛的原因之一。各國政府被迫再度實施嚴格的防疫限制措施，觀察家擔心恐打擊才暫時復蘇的經濟。

法國政府昨天對巴黎及另外8個城市實施宵禁令，全國將近1/3人口晚上9時到早上6時沒有相關證明不得出門，時間長達6周。德國和愛爾蘭也加大限制力度。

東京股市下跌0.51%，台北股市下挫0.71%，威靈頓股市挫跌0.45%，上海股市下跌0.26%，香港股市下挫2.06%，首爾股市挫跌0.81%，新加坡股市下跌1.25%，曼谷股市下挫1.66%，雅加達股市挫跌1.37%。

馬尼拉股市小漲0.22%，雪梨股市上漲0.50%。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

© 2020 AFP